Тиллерсон: Мы должны добиться прогресса для завершения конфликтов в Грузии, Молдове и Карабахе

07.12.2017 22:01 Мы должны осудить усилия России, помешать доступу Грузии в регионы, т.н. Южной Осетии и Абхазии, — об этом государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в ходе выступления на заседании Совета министров ОБСЕ.



Тиллерсон подчеркнул необходимость допуска миссии ОБСЕ на оккупированные регионы Грузии и откликнулся на переговоры по вопросу Молдовы.



«Мы должны добиться прогресса для завершения долгосрочных конфликтов в Грузии, Молдове и Нагорном Карабахе. Мы поддерживаем попытки Минской группы для решения проблемы. Мы рады тем обязательствам, которые президенты Армении и Азербайджана взяли на себя на октябрьском саммите, для укрепления переговоров и снижения напряжения вдоль линии конфликта. Мы приветствуем переговоры 5+2 по вопросу Молдовы. Однако, мы должны осудить усилия России, помешать доступу Грузии в регионы, т.н. Южной Осетии и Абхазии», — отметил Рекс Тиллерсон.



Напомним, что после войны 2008 года Россия наложила вето на допуск миссии ОБСЕ на оккупированные территории. ОБСЕ не может выполнять полноценную функцию и у организации нет доступа к оккупированным территориям.



Что касается вопроса Молдовы, встречи 5+2 проходят с 2005 года. В группу входят Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и наблюдатели из США.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

