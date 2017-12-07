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Тиллерсон: Мы должны добиться прогресса для завершения конфликтов в Грузии, Молдове и Карабахе


07.12.2017   22:01
Мы должны осудить усилия России, помешать доступу Грузии в регионы, т.н. Южной Осетии и Абхазии, — об этом государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в ходе выступления на заседании Совета министров ОБСЕ.

Тиллерсон подчеркнул необходимость допуска миссии ОБСЕ на оккупированные регионы Грузии и откликнулся на переговоры по вопросу Молдовы.

«Мы должны добиться прогресса для завершения долгосрочных конфликтов в Грузии, Молдове и Нагорном Карабахе. Мы поддерживаем попытки Минской группы для решения проблемы. Мы рады тем обязательствам, которые президенты Армении и Азербайджана взяли на себя на октябрьском саммите, для укрепления переговоров и снижения напряжения вдоль линии конфликта. Мы приветствуем переговоры 5+2 по вопросу Молдовы. Однако, мы должны осудить усилия России, помешать доступу Грузии в регионы, т.н. Южной Осетии и Абхазии», — отметил Рекс Тиллерсон.

Напомним, что после войны 2008 года Россия наложила вето на допуск миссии ОБСЕ на оккупированные территории. ОБСЕ не может выполнять полноценную функцию и у организации нет доступа к оккупированным территориям.

Что касается вопроса Молдовы, встречи 5+2 проходят с 2005 года. В группу входят Приднестровье, Молдова, Россия, Украина, ОБСЕ, Евросоюз и наблюдатели из США.






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