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Глава МВД встретился с послом Германии в Грузии
16.12.2017 14:23
Вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с послом Германии в Грузии Хайке Пайч. На встрече говорили о тесном и эффективном сотрудничестве правоохранительных органов двух стан.
Стороны рассмотрели и вопросы углубления будущего сотрудничества.
Георгий Гахария подчеркнул роль полицейских атташе в развитии международного полицейского сотрудничества и важность открытия офиса полицейского атташе Германии в Грузии.
Министр внутренних дел ознакомил посла Германии с текущими и запланированными реформами.
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