Глава МВД встретился с послом Германии в Грузии

16.12.2017 14:23 Вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с послом Германии в Грузии Хайке Пайч. На встрече говорили о тесном и эффективном сотрудничестве правоохранительных органов двух стан.



Стороны рассмотрели и вопросы углубления будущего сотрудничества.



Георгий Гахария подчеркнул роль полицейских атташе в развитии международного полицейского сотрудничества и важность открытия офиса полицейского атташе Германии в Грузии.



Министр внутренних дел ознакомил посла Германии с текущими и запланированными реформами.















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