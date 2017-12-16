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Глава МВД встретился с послом Германии в Грузии


16.12.2017   14:23
Вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился с послом Германии в Грузии Хайке Пайч. На встрече говорили о тесном и эффективном сотрудничестве правоохранительных органов двух стан.

Стороны рассмотрели и вопросы углубления будущего сотрудничества.

Георгий Гахария подчеркнул роль полицейских атташе в развитии международного полицейского сотрудничества и важность открытия офиса полицейского атташе Германии в Грузии.

Министр внутренних дел ознакомил посла Германии с текущими и запланированными реформами.






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