Евросоюз и G7 готовят полный запрет на морские перевозки российской нефти

06.12.2025 10:23





Евросоюз и страны «большой семерки» обсуждают радикальное ужесточение санкций против российской нефти. Вместо действующего с конца 2022 года механизма «ценового потолка» ЕС и G7 рассматривают полный запрет на предоставление услуг, связанных с перевозками нефти из РФ по морю, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с проектом.



Идея, по словам собеседников агентства, должна войти в новый пакет европейских санкций, который ожидается в начале 2026 года.



Сейчас западным танкерным и страховым компаниям разрешено обслуживать российскую нефтяную торговлю, если цена барреля находится ниже «потолка»: изначально он составлял $60 за баррель, а затем ЕС и Канада снизили планку до $47,6 за баррель. В результате около трети российской нефти перевозится западными танкерами — в первую очередь греческими, а также кипрскими и мальтийскими.



Новые санкции положат конец такой практике. По словам источников Reuters, европейские чиновники хотят сначала обсудить идею с представителями G7, прежде чем включать ее пакет санкций, и уже заручились поддержкой Британии и США. Впрочем, окончательное решение администрации Дональда Трампа будет зависеть от переговоров по Украине и тактики, которую она выберет, подчеркивают собеседники агентства.



По данным CREA, в октябре 38% российского экспорта нефти перевозили танкеры стран G7. Оставшиеся баррели транспортировал «теневой флот», который Кремль собрал для обхода западных санкций: 44% нефти пришлось на подсанкционные танкеры и 18% — на не включенные в «черные списки». В перевозка российских нефтепродуктов доля западных танкеров еще выше — 79%, подсчитали в СREA.



Всего в мировой «теневой флот», который помимо России обслуживает подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы, входят 1423 танкера. Из них 921 включен в «черные списки» США, Великобритании или ЕС.





