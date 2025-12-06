ФИФА наградила Дональда Трампа своей «премией мира»

06.12.2025 10:05





Во время сегодняшней жеребьевки группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026 глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино вручил президенту США «Премию мира ФИФА», пишет CNN. Награда представляет собой кубок в виде четырех кистей рук, которые кончиками пальцев держат земной шар.



Премия была учреждена в ноябре. В ФИФА заявили, что она будет присуждаться тем, кто предпринял «исключительные и выдающиеся действия ради мира и тем самым объединил людей по всему миру». Как именно организация определяла победителя, неизвестно.



«Это действительно одна из величайших почестей в моей жизни», — заявил Трамп в своей благодарственной речи.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино активно поддерживал Трампа в его стремлении получить Нобелевскую премию мира.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





