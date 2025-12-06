|
|
|
ФИФА наградила Дональда Трампа своей «премией мира»
06.12.2025 10:05
Во время сегодняшней жеребьевки группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026 глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино вручил президенту США «Премию мира ФИФА», пишет CNN. Награда представляет собой кубок в виде четырех кистей рук, которые кончиками пальцев держат земной шар.
Премия была учреждена в ноябре. В ФИФА заявили, что она будет присуждаться тем, кто предпринял «исключительные и выдающиеся действия ради мира и тем самым объединил людей по всему миру». Как именно организация определяла победителя, неизвестно.
«Это действительно одна из величайших почестей в моей жизни», — заявил Трамп в своей благодарственной речи.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино активно поддерживал Трампа в его стремлении получить Нобелевскую премию мира.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна