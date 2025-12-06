В США заявляют, что Турция готова отказаться от российских С-400 ради истребителей F-35

06.12.2025 10:11





Турция в течение полугода откажется от российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, чтобы Вашингтон дал Анкаре разрешение на закупку новейших американских истребителей F-35. Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, передает Bloomberg.



По его словам, российские комплексы, которые были поставлены Москвой еще шесть лет назад, «не используются» Турцией, но их наличие все еще создает проблемы в отношениях Анкары и Вашингтона. «Я убежден, что эти проблемы будут решены в ближайшие четыре-шесть месяцев», — сказал Баррак в пятницу на конференции в Абу-Даби (ОАЭ). На вопрос о том, приближается ли Турция к отказу от С-400, он ответил: «Да».



Москва и Анкара заключили соглашение на поставку систем С-400 на сумму $2,5 млрд в 2017 году. США стремились помешать этой сделке и исключили Турцию из программы поставок F-35, а также ввели режим санкций, известный как CAATSA, против некоторых турецких оборонных компаний. В обосновании говорилось, что поставка Анкаре российских комплексов ПВО ставит под угрозу «безопасность американских военных технологий и персонала, а также обеспечивает значительные средства российскому оборонному сектору». Несмотря на это, ракетные системы поставили в Турцию летом 2019 года.



В августе 2024 года газета Cumhuriyet писала, что купленные у России С-400 не были поставлены на боевое дежурство, а хранились на складах.



Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали вопрос о российских системах ПВО на встрече в Белом доме в сентябре. Глава Белого дома тогда предположил, что он может разрешить Турции закупить F-35, заявив, не приводя подробности, что Эрдоган «собирается кое-что для нас сделать».



В том же месяце Кремль, как сообщали источники турецкого издания Nefes, предложил властям Турции выкупить поставленные ранее С-400. Причиной собеседники называли нехватку таких систем на собственных складах. По их словам, РФ задействовала все доступные комплексы ПВО в ходе войны против Украины и поэтому не может предложить другим странам готовые системы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





