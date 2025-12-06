39 стран ОБСЕ сделали совместное заявление по делу о возможном отравлении митингущих химическим оружием в Грузии

06.12.2025 10:30





Отсутствие расследования в связи с распространившимися сообщениями о чрезмерном применении силы в Грузии создает опасную атмосферу безнаказанности, - об этом говорится в совместном заявлении 39 стран ОБСЕ.



Страны-участницы ОБСЕ опубликовали заявление об уважении прав человека и фундаментальных свобод в государствах-членах.



«Отсутствие расследования в связи с распространившимися сообщениями о чрезмерном применении силы в отношении лиц, использующих право на свободу собраний и выражения в Грузии, показывает сужение гражданского пространства для выражения иного мнения и создаёт опасную атмосферу безнаказанности. Принятые законодательные ограничения касательно независимости гражданского общества и СМИ представляют угрозу подавления иного мнения», - говорится в заявлении.



Совместное заявление подписывают следующие страны: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина, Великобритания и Дания.





