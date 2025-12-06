Полиция изъяла в Тбилиси незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы

Сотрудниками департамента патрульной полиции Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержан ранее судимый К.О., 1975 года рождения.



В качестве вещественных доказательств патрульные инспекторы изъяли в результате обыска из автомобиля обвиняемого и его жилой квартиры в Тбилиси огнестрельное оружие, боевые патроны и обоймы.



Расследование ведется по частям 3 и 4 статьи 236, УК, что предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.





