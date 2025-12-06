Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Полиция изъяла в Тбилиси незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы


06.12.2025   11:54


Сотрудниками департамента патрульной полиции Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов задержан ранее судимый К.О., 1975 года рождения.

В качестве вещественных доказательств патрульные инспекторы изъяли в результате обыска из автомобиля обвиняемого и его жилой квартиры в Тбилиси огнестрельное оружие, боевые патроны и обоймы.

Расследование ведется по частям 3 и 4 статьи 236, УК, что предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна