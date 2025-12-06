МВД Грузии задержало гражданина Турции за незаконный ввоз наркотиков в Грузию в крупном размере

Сотрудники Центрального управления криминальной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали гражданина Турецкой Республики У.О., 1993 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении\хранении и ввозе в Грузию наркотических средств в крупном размере, сообщает МВД Грузии.



Сотрудники правоохранительных органов в результате личного досмотра обвиняемого на погранично-пропускном пункте Сарпи изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство «кокаин» в крупном размере, расфасованное в 21 упаковку.



Преступление предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, говорится в информации.







