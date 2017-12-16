Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили призвал украинский народ выйти на Марш за Импичмент


16.12.2017   21:13
Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что готов пожертвовать жизнью, чтобы «остановить диктатуру». Об этом он написал в фейсбуке.

В своем сообщении он призвал выйти на «марш за импичмент» 17 декабря.

«Завтра мы все обязательно должны выйти на Марш за Импичмент для того, чтобы удержать власть от фатального последнего шага, который сделает ее диктатурой и, следовательно, для спасения страны от катастрофы», — написал он.

Саакашвили добавил, что готов ради победы над диктатурой пожертвовать и своей жизнью.

«Если для того, чтобы остановить диктатуру понадобится моя свобода и даже жизнь, я подтверждаю свою готовность ими пожертвовать! Я буду сражаться до конца и до нашей общей победы! Да, я настроен миролюбиво, но очень-очень решительно», — написал экс-губернатор.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии работает над созданием стратегии по развитию винного сектора
Жители Грузии среднего возраста предпочитают внутренний туризм
Экспорт ореха из Грузии снизился на 80 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
42-й раунд Женевских международных дискуссий
Россиянин рассказал, как абхазы накручивают туристическую статистику
Абхазский режим намерен открыть «таможню» на Ингури
«Представительство» ТПП Абхазии в Бельгии не может иметь официальный статус - ТПП Грузии
Расстрел Пашки Ардзинба является результатом криминальных разборок - Арешидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении подписал закон о российском военном кредите на $100 миллионов
Глава парламента Грузии едет в Польшу
МВД Грузии задержало наркореализатора
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна