Нефтяной терминал Батуми ждёт масштабная оптимизация

12.09.2026 23:24





Компания Batumi Oil Terminal LLC планирует существенно оптимизировать производственную инфраструктуру. Согласно обновлённой документации по оценке воздействия на окружающую среду, часть резервуаров будет демонтирована, часть выведена из эксплуатации, а назначение ряда ёмкостей изменят.



Причина — терминал уже много лет работает значительно ниже проектной мощности. Поэтому вместо расширения компания решила сосредоточиться на более эффективном использовании существующей инфраструктуры.



Терминал так и не вышел на проектные 5 млн тонн в год



Действующее экологическое разрешение предусматривает перевалку до 5,02 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.



Однако в 2020–2025 годах фактический грузооборот составлял лишь 1,05–1,93 млн тонн в год, то есть примерно 21–38% проектной мощности.



На 2026 год планируется грузооборот около 3,95 млн тонн, а в 2027–2030 годах — порядка 4,1 млн тонн ежегодно. Даже при таком росте терминал всё равно останется ниже первоначальной максимальной мощности.



Именно поэтому полномасштабное обновление резервуарного парка и строительство новых ёмкостей компания считает экономически неоправданным.



Что изменится



Первоначально планировалось в 2020–2030 годах постепенно демонтировать десятки старых резервуаров и заменять их новыми. Теперь от массовой замены решили отказаться.



Резервуары будут демонтировать только в тех случаях, когда этого потребует их техническое состояние.



Несколько объектов уже разобраны, в том числе:



• резервуар №209 на площадке Капрешуми

• резервуар №40 на дизельно-керосиновой станции

• резервуар №3 на нефтегазовой станции



Часть других резервуаров, которые ранее планировалось снести, наоборот, сохранят и продолжат использовать для хранения светлых нефтепродуктов.



Часть резервуаров получит новое назначение



Особенно заметные изменения ожидаются на площадке Холодная Слобода.



Резервуары №140–143 передадут подразделению по приёму и распределению импортных нефтепродуктов.



В результате:



• объём резервуарного парка Холодной Слободы сократится с 82 500 до 52 500 кубометров

• мощности хранения импортных нефтепродуктов увеличатся с 23 400 до 53 400 кубометров



Также ряд резервуаров на площадке Капрешуми после технического переоборудования смогут использовать для хранения разных видов нефти и нефтепродуктов, включая меркаптан и так называемую тенгизскую нефть.



Изменения затронут и экологическую инфраструктуру



В 2024 году на железнодорожной эстакаде №4 была установлена новая система очистки воздуха, а эстакада №5 подключена к системам отвода и улавливания паров.



Кроме того, компания намерена изменить систему обращения с нефтешламом и загрязнённым нефтепродуктами грунтом.



Поскольку мощности действующей установки по сжиганию отходов ограничены, часть отходов планируют передавать специализированным компаниям, имеющим соответствующие разрешения.



Также рассматривается возможность использования технологии биоремедиации — очистки загрязнённой почвы при помощи биологических процессов.



В самой компании подчёркивают, что речь идёт не о расширении терминала, а о его адаптации к реальному спросу на рынке.



Основная задача — эффективнее использовать существующие резервуары, увеличить гибкость хранения различных видов нефтепродуктов и сохранить технически исправную инфраструктуру без строительства избыточных мощностей.



Батумский нефтяной терминал занимает около 80 гектаров. Его владельцем является грузинское государство, а оператором с 2006 года выступает KazTransOil, входящий в казахстанский государственный холдинг Samruk-Kazyna, на основании 49-летнего договора аренды.





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