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Проект реконструкции бульвара Батуми за 5,5 млн лари остановили после спора участников конкурса
12.09.2026 23:55
Фонд муниципального развития Грузии сначала определил победителя конкурса на разработку проекта реабилитации бульвара Батуми стоимостью 5,5 млн лари, а затем полностью прекратил процедуру.
Победителем была объявлена компания NS Studio, однако другой участник — DV Development — обжаловал решение в Совете по рассмотрению споров Агентства государственных закупок.
Совет частично удовлетворил жалобу и обязал Фонд отменить принятое решение и заново рассмотреть закупку с полным соблюдением законодательства.
После этого Фонд муниципального развития решил не пересматривать результаты, а вообще прекратить конкурс.
В протоколе от 10 сентября указано, что в ходе рассмотрения возникла необходимость дополнительно пересмотреть и скорректировать техническое задание, поэтому конкурс, объявленный 3 июля, решено закрыть и в дальнейшем объявить новый — уже с обновлёнными условиями.
Что планировали сделать в рамках проекта
Техническое задание предусматривало разработку концепции развития территории, объединяющей:
• Старый бульвар Батуми как объект культурного наследия
• Новый бульвар
• рекреационные пространства у реки Чорохи
• новый пешеходный мост между Батуми и Гонио через устье Чорохи
Особое внимание привлекал именно мост.
Согласно концепции DV Development, его длина должна была составить около 1 километра, ширина — 9 метров.
Предлагался вантовый мост с двумя металлическими пилонами. Конструкция должна была позволять при необходимости проезд машин скорой помощи и пожарной техники.
Возле въезда на мост планировалось создать парковку для легковых автомобилей и домов на колёсах, а также инфраструктуру для посетителей:
• сезонное кафе-киоск
• небольшую торговую зону
• парковку под навесами с солнечными панелями
• зарядные станции для электромобилей
• душевые
• санитарные узлы
На правом берегу Чорохи возле дельты предлагалось создать лесопарк с сопутствующей инфраструктурой.
Также рассматривалось строительство дамбы или подпорной стены в районе впадения Чорохи в Чёрное море, поскольку во время паводков там скапливается мусор и происходит размыв берега.
При этом в концепции другого участника — New Construction Capital — пешеходного моста через Чорохи вообще не было. Вместо него у устья реки предлагалось сформировать рекреационный узел, который должен был стать своеобразным завершением Старого и Нового бульваров.
Идея соединить Батуми и Гонио мостом через Чорохи обсуждается уже много лет. Проект планировался ещё при предыдущей власти, затем к нему неоднократно возвращались и при «Грузинской мечте», однако, несмотря на различные эскизы и концепции, мост до сих пор не построен.
Теперь неизвестно, сохранится ли он вообще в новом техническом задании. Фонд муниципального развития пока не сообщил, когда будет объявлен новый конкурс и насколько изменится концепция развития бульвара Батуми .
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