Проект реконструкции бульвара Батуми за 5,5 млн лари остановили после спора участников конкурса

12.09.2026 23:55





Фонд муниципального развития Грузии сначала определил победителя конкурса на разработку проекта реабилитации бульвара Батуми стоимостью 5,5 млн лари, а затем полностью прекратил процедуру.



Победителем была объявлена компания NS Studio, однако другой участник — DV Development — обжаловал решение в Совете по рассмотрению споров Агентства государственных закупок.



Совет частично удовлетворил жалобу и обязал Фонд отменить принятое решение и заново рассмотреть закупку с полным соблюдением законодательства.



После этого Фонд муниципального развития решил не пересматривать результаты, а вообще прекратить конкурс.



В протоколе от 10 сентября указано, что в ходе рассмотрения возникла необходимость дополнительно пересмотреть и скорректировать техническое задание, поэтому конкурс, объявленный 3 июля, решено закрыть и в дальнейшем объявить новый — уже с обновлёнными условиями.



Что планировали сделать в рамках проекта



Техническое задание предусматривало разработку концепции развития территории, объединяющей:



• Старый бульвар Батуми как объект культурного наследия

• Новый бульвар

• рекреационные пространства у реки Чорохи

• новый пешеходный мост между Батуми и Гонио через устье Чорохи



Особое внимание привлекал именно мост.



Согласно концепции DV Development, его длина должна была составить около 1 километра, ширина — 9 метров.



Предлагался вантовый мост с двумя металлическими пилонами. Конструкция должна была позволять при необходимости проезд машин скорой помощи и пожарной техники.



Возле въезда на мост планировалось создать парковку для легковых автомобилей и домов на колёсах, а также инфраструктуру для посетителей:



• сезонное кафе-киоск

• небольшую торговую зону

• парковку под навесами с солнечными панелями

• зарядные станции для электромобилей

• душевые

• санитарные узлы



На правом берегу Чорохи возле дельты предлагалось создать лесопарк с сопутствующей инфраструктурой.



Также рассматривалось строительство дамбы или подпорной стены в районе впадения Чорохи в Чёрное море, поскольку во время паводков там скапливается мусор и происходит размыв берега.



При этом в концепции другого участника — New Construction Capital — пешеходного моста через Чорохи вообще не было. Вместо него у устья реки предлагалось сформировать рекреационный узел, который должен был стать своеобразным завершением Старого и Нового бульваров.



Идея соединить Батуми и Гонио мостом через Чорохи обсуждается уже много лет. Проект планировался ещё при предыдущей власти, затем к нему неоднократно возвращались и при «Грузинской мечте», однако, несмотря на различные эскизы и концепции, мост до сих пор не построен.



Теперь неизвестно, сохранится ли он вообще в новом техническом задании. Фонд муниципального развития пока не сообщил, когда будет объявлен новый конкурс и насколько изменится концепция развития бульвара Батуми .





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





