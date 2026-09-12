Барамидзе: Приношу извинения тем, кто поддался этой российской пропаганде

12.09.2026 23:47





»Мне неловко, что мне приходится говорить о том, что я не предатель Родины. Я приношу извинения тем, кто стал жертвой этой пропаганды, кто поддался российской пропаганде, кто не посмотрел моё интервью и у кого это вызвало эмоции», — заявил член «Единого национального движения» Георгий Барамидзе на судебном процессе.



По словам Барамидзе, против него на уровне слухов возбуждено грязное дело, а прокуратура выполняет поручения российского олигарха.



«Прежде всего необходимо отметить, что этот процесс обусловлен тем, что Грузия оказалась захвачена тем российским олигархом, который в то время, когда я воевал в Абхазии против русских — как я воевал, воевал ли, в данном случае не имеет значения, это знают множество людей, несмотря на то, что здесь некоторые люди, с которыми я не имел контакта, рассуждают о том, сколько раз я там был и почему они должны были это знать, непонятно, — когда я воевал в Абхазии против русских, он вместе с русскими зарабатывал миллионы. Месть этого человека направлена как против Грузии, так и против меня, потому что он ненавидит таких людей, поскольку они мешают выполнению поручения, которое он получил от Путина: подчинить эту страну России, передать России оккупированные территории и всю Грузию. Вот контекст всего происходящего сегодня.



Страну обвиняли в том, что она бомбила спящий Цхинвали, а прокуратура имени Парцхаладзе—Иванова не проявляет никакого желания отреагировать: как же так, разве это не наносит ущерб Грузии? Разве это не вредит её репутации, её международному авторитету? Ни разу даже мысли об этом не возникло, ни разу прокуратура не обмолвилась об этом словом. Почему? Потому что это прокуратура Парцхаладзе—Иванова. В этой прокуратуре не защищают национальные интересы, а выполняют поручения российского олигарха.



Слово «расстреливали» вызывает определённую ассоциацию, и мне не следовало его употреблять, нужно было быть осторожнее. Я принял эту критику, но совершенно не говорил того, что пытаются мне приписать. В начале я сказал, что у нас не было пленных. Если у нас не было пленных, значит, мы не могли поставить кого-либо к стене. Соответственно, в этом смысле мы не могли никого расстреливать. Наши ребята сражались в бою.



Мне неловко, что мне приходится говорить о том, что я не предатель Родины. Если кто-то так это понял, я приношу извинения тем, кто стал жертвой этой пропаганды, кто поддался этой российской пропаганде, кто не посмотрел моё интервью и у кого это вызвало эмоции. Оказывается, я обвинил наш народ, нашу армию», — заявил Георгий Барамидзе.



По словам Георгия Барамидзе, он никуда не собирался и не собирается бежать и не имеет никаких объективных возможностей оказать на кого-либо влияние, поэтому его содержание под стражей никому не нужно, кроме Кремля.



«Почему никто из вас в прокуратуре не захотел ничего сказать, когда этот режим обвинял Родину в начале войны? Почему вы ничего не сказали, когда этот режим обвинял Родину в бомбардировке спящего Цхинвали? Почему вы ничего не сказали, когда этот режим и его главный олигарх и диктатор говорит, что мы должны извиниться? Почему тогда вы ничего не вспомнили о международном авторитете и престиже?



Но нет, вы вспоминаете об этом тогда, когда вам диктуют сделать шаги против людей, которые всей своей сознательной жизнью служили стране, служат стране, были готовы и готовы пожертвовать собой ради Родины. Я горжусь тем, что нахожусь в их рядах. Я горжусь тем, что был одним из тех рядовых людей, которые воевали в Абхазии против нашего врага, которые были вместе с нашими ребятами в Украине, когда Киеву угрожала опасность и враг стоял у стен Киева.



Я согласен с тем, что сказали мои адвокаты относительно меры пресечения. Я и так никуда не собирался бежать. Мне даже было немного неловко, что до сих пор меня не арестовали. Мне было немного неловко и странно, что до сих пор я не находился рядом с теми людьми. А теперь нашли какую-то чушь.



Я принципиально никуда не собираюсь бежать. Весь этот месяц продолжается кампания против меня, эта российская пропаганда. Разве я не мог уехать в Турцию или куда-нибудь ещё и покинуть страну? Я ведь прямо сказал, что в прокуратуру не пойду, а в суд приду.



У меня нет никаких объективных возможностей оказать на кого-либо влияние. Какое влияние я должен оказывать, как я могу его оказать, если речь идёт уже о моём состоявшемся интервью? Факт ведь никто не может изменить? Я никуда не бегу. Моё нахождение в тюрьме абсолютно никому не нужно, кроме Кремля, кроме Путина и кроме российского олигарха — слуги Путина», — заявил Георгий Барамидзе.



Суд избрал члену «Единого национального движения» Георгию Барамидзе в качестве меры пресечения заключение под стражу.



Прокуратура Грузии на основании судебного решения задержала одного из лидеров «Единого национального движения», бывшего министра внутренних дел и обороны (2003–2004 годы) Георгия Барамидзе по обвинению в государственной измене, в частности в саботаже. Обвинение предусматривает до четырёх лет лишения свободы.



Как говорится в заявлении прокуратуры, в июле этого года в авторской программе Иаго Хвичии «Рождение Грузии» Барамидзе заявил, что на начальном этапе вооружённого конфликта в Абхазии 1992–1993 годов представители грузинских вооружённых сил не брали пленных, а расстреливали их на месте, тем самым обвинив грузинские вооружённые силы в нарушении норм международного гуманитарного права и совершении тяжёлых военных преступлений.





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