Сегодня отмечается светлый праздник Рождества Христова

07.01.2017 11:45 Сегодня, 7 января, православный мир отмечает Рождество Христово.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе с членами Священного синода и священнослужителями провел праздничное рождественское богослужение в патриаршем храме Пресвятой Троицы.



Перед службой в храме была зачитана рождественская эпистола патриарха. По завершении богослужения Святейший обратился к прихожанам с традиционной проповедью и поздравил всех с Рождеством Христовым.

В праздник Рождества для православных верующих заканчивается 40-дневный Рождественский пост, который начался 28 ноября.



Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников. Он установлен в память о рождении Иисуса Христа. В православии Рождество Христово празднуется 7 января. По библейским преданиям, в этот день в Вифлееме произошло небывалое событие - родился в мир Богомладенец, Сын Божий.















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