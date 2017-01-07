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Сегодня отмечается светлый праздник Рождества Христова


07.01.2017   11:45
Сегодня, 7 января, православный мир отмечает Рождество Христово.

Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе с членами Священного синода и священнослужителями провел праздничное рождественское богослужение в патриаршем храме Пресвятой Троицы.

Перед службой в храме была зачитана рождественская эпистола патриарха. По завершении богослужения Святейший обратился к прихожанам с традиционной проповедью и поздравил всех с Рождеством Христовым.
В праздник Рождества для православных верующих заканчивается 40-дневный Рождественский пост, который начался 28 ноября.

Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников. Он установлен в память о рождении Иисуса Христа. В православии Рождество Христово празднуется 7 января. По библейским преданиям, в этот день в Вифлееме произошло небывалое событие - родился в мир Богомладенец, Сын Божий.






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