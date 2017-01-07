|
Сегодня отмечается светлый праздник Рождества Христова
07.01.2017 11:45
Сегодня, 7 января, православный мир отмечает Рождество Христово.
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе с членами Священного синода и священнослужителями провел праздничное рождественское богослужение в патриаршем храме Пресвятой Троицы.
Перед службой в храме была зачитана рождественская эпистола патриарха. По завершении богослужения Святейший обратился к прихожанам с традиционной проповедью и поздравил всех с Рождеством Христовым.
В праздник Рождества для православных верующих заканчивается 40-дневный Рождественский пост, который начался 28 ноября.
Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников. Он установлен в память о рождении Иисуса Христа. В православии Рождество Христово празднуется 7 января. По библейским преданиям, в этот день в Вифлееме произошло небывалое событие - родился в мир Богомладенец, Сын Божий.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна