Службой охраны патриарха будет руководить Зураб Бучукури

25.02.2017 19:03 Службой охраны Католикоса- Патриарха всея Грузии Илии II, будет руководить Зураб Бучукури, - эту информацию распространяет вещательная компания «Рустави 2».



По информации телекомпании, он займет эту должность после того, как действующий руководитель – Сосо Охараншвили, покинет пост.



По их же данным, Зураб Бучукури в службе охраны патриарха работает уже годы.

Как сообщил «Рустави 2» конфиденциальный источник в патриархии Грузии, сменщика Сосо Оханашвили патриарху предложили сами члены охраны и новый руководитель был выбран из их рядов, после чего они были благословлены патриархом.



По информации источника, Сосо Оханашвили до этого времени продолжает работать на указанной должности.



Как сообщает телекомпания, в ближайшем будущем начнется процесс передачи обязанностей и Оханашвили планирует покинуть пост лишь после его завершения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

