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Службой охраны патриарха будет руководить Зураб Бучукури
25.02.2017 19:03
Службой охраны Католикоса- Патриарха всея Грузии Илии II, будет руководить Зураб Бучукури, - эту информацию распространяет вещательная компания «Рустави 2».
По информации телекомпании, он займет эту должность после того, как действующий руководитель – Сосо Охараншвили, покинет пост.
По их же данным, Зураб Бучукури в службе охраны патриарха работает уже годы.
Как сообщил «Рустави 2» конфиденциальный источник в патриархии Грузии, сменщика Сосо Оханашвили патриарху предложили сами члены охраны и новый руководитель был выбран из их рядов, после чего они были благословлены патриархом.
По информации источника, Сосо Оханашвили до этого времени продолжает работать на указанной должности.
Как сообщает телекомпания, в ближайшем будущем начнется процесс передачи обязанностей и Оханашвили планирует покинуть пост лишь после его завершения.
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