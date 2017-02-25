Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Службой охраны патриарха будет руководить Зураб Бучукури


25.02.2017   19:03
Службой охраны Католикоса- Патриарха всея Грузии Илии II, будет руководить Зураб Бучукури, - эту информацию распространяет вещательная компания «Рустави 2».

По информации телекомпании, он займет эту должность после того, как действующий руководитель – Сосо Охараншвили, покинет пост.

По их же данным, Зураб Бучукури в службе охраны патриарха работает уже годы.
Как сообщил «Рустави 2» конфиденциальный источник в патриархии Грузии, сменщика Сосо Оханашвили патриарху предложили сами члены охраны и новый руководитель был выбран из их рядов, после чего они были благословлены патриархом.

По информации источника, Сосо Оханашвили до этого времени продолжает работать на указанной должности.

Как сообщает телекомпания, в ближайшем будущем начнется процесс передачи обязанностей и Оханашвили планирует покинуть пост лишь после его завершения.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
GIG вместе с польскими партнерами планирует построить в Грузии полукоксовый завод
Вокруг курорта Годердзи планируется создание единого туристического комплекса
Грузия и Катар планируют внедрить новые почтовые продукты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гальские грузины провели очередную акцию протеста
Ремонт деривационного тоннеля ИнгуриГЭС начнется через год
Спецотчет Омбудсмена - Права женщин и детей в регионах, пострадавших от конфликтов
Статистика пресечения правоохранителями Грузии транзита радиоактивных материалов
Абхазская сторона подтвердила намерение закрыть пункты пропуска 4 марта
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии: Вооруженные силы Грузии ждут перемены
Квирикашвили: Мы должны выиграть долгосрочную войну, которая заключается в строительстве свободной Грузии
Участники парламентских выборов в Армении прошли регистрацию в ЦИК
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна