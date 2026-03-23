Самозанятые граждане проводят акцию протеста в Батуми
23.03.2026 16:43
Самозанятые граждане проводят акцию протеста в Батуми — на бульваре и улице Гогебашвили, у здания правительства Аджарии.
Большинство из них занимались продажей сувениров на Батумском бульваре. По словам участников акции, мэрия Батуми изъяла у них торговые киоски и оставила их без работы.
«Я работаю на Батумском бульваре уже 10 лет. Всё это время у нас было разрешение. Сначала нам выдали его по контракту на 5 лет. Затем разрешения выставлялись на аукцион, мы участвовали и продолжали работать на законных основаниях. Но в прошлом году аукцион больше не проводился.
Если раньше можно было работать по разрешению и через аукцион — значит, это было возможно, верно?
Мы письменно обратились в мэрию, попросили разъяснений, но ответа так и не получили.
Мы приходим в мэрию, требуем ответ, но ответа нет», — рассказал самозанятый Автандил Басилидзе СМИ.
Ранее самозанятые проводили акции у здания мэрии Батуми, однако сегодня, 23 марта, протест был перенесён к зданию правительства Аджарии.
По их словам, причиной стало отсутствие ответа от мэрии о дальнейшей судьбе самозанятых на улице Гогебашвили.
«Я работаю на улице Гогебашвили уже 10 лет. Это был наш единственный источник дохода. Мы брали кредиты, чтобы закупить сувениры. Однажды пришли и сказали — больше не работайте.
Мэр Батуми с нами не общается и не объясняет, как нам дальше жить.
Я уже два месяца без работы — не могу сходить к врачу, не могу купить лекарства. За что? Наш мэр просто взял и разрушил всё, что можно было разрушить. Но зачем лишать нас средств к существованию?
У меня кредит на 50 тысяч — я закупил сувениры. Теперь они лежат дома в коробках. Как мне платить банку?» — рассказал один из участников акции СМИ.
Муниципальная инспекция мэрии Батуми демонтировала киоски с сувенирами на улице Гогебашвили 11 февраля.
«Сроки разрешений на установку киосков истекли, о чём торговцы неоднократно предупреждались муниципальной инспекцией.
Демонтированные конструкции будут размещены на специально выделенной мэрией территории.
Процесс будет продолжен поэтапно, и в городе будут убраны все несанкционированные и неэстетичные киоски», — говорится в заявлении инспекции от 11 февраля.
Участники акции 23 марта требовали встречи с председателем правительства Аджарии Сулханом Тамазашвили.
Вместо него с протестующими встретился представитель администрации правительства Аджарии.
СМИ также направили запрос в мэрию Батуми с вопросом о дальнейших планах в отношении самозанятых на улице Гогебашвили.
