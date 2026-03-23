40 дней духовные лица в сопровождении певчих будут служить в Сионском соборе панихиды за упокой души Святейшего
23.03.2026 15:17
Ежедневно в течение 40 дней у могилы Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Сионском соборе духовные лица в сопровождении певчих будут служить панихиды за упокой души Святейшего. Об этом говорится в информации Патриархии Грузии.
По их данным, духовенство будет служить панихиду непрерывно с 11:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00.
«По благословению местоблюстителя Патриаршего престола, митрополита Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири), с сегодняшнего дня ежедневно в течение 40 дней в тбилисском патриаршем Сионском соборе у могилы Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополита Мцхета-Тбилисского, Пицундского и Цхум-Абхазского, Святейшего и Блаженнейшего Илии II духовные лица будут совершать панихиды за упокой души Святейшего в сопровождении певчих.
Верующие смогут прийти храм и почтить могилу Патриарха ежедневно с 08:00 до 22:00.
В храме ежедневно будут совершаться богослужения. С учетом этого, панихиды будут проводиться духовными лицами непрерывно с 11:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00», - говорится в информации.
