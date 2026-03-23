Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

40 дней духовные лица в сопровождении певчих будут служить в Сионском соборе панихиды за упокой души Святейшего


23.03.2026   15:17


Ежедневно в течение 40 дней у могилы Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в Сионском соборе духовные лица в сопровождении певчих будут служить панихиды за упокой души Святейшего. Об этом говорится в информации Патриархии Грузии.

По их данным, духовенство будет служить панихиду непрерывно с 11:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00.

«По благословению местоблюстителя Патриаршего престола, митрополита Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири), с сегодняшнего дня ежедневно в течение 40 дней в тбилисском патриаршем Сионском соборе у могилы Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополита Мцхета-Тбилисского, Пицундского и Цхум-Абхазского, Святейшего и Блаженнейшего Илии II духовные лица будут совершать панихиды за упокой души Святейшего в сопровождении певчих.

Верующие смогут прийти храм и почтить могилу Патриарха ежедневно с 08:00 до 22:00.

В храме ежедневно будут совершаться богослужения. С учетом этого, панихиды будут проводиться духовными лицами непрерывно с 11:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна