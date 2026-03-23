Две серебряные медали завоевали грузинские парофехтовальщицы на Кубке мира

23.03.2026 14:32





В столице Венгрии, Будапеште, прошёл этап Кубка мира по парафехтованию «World Cup 2026». На турнире грузинские спортсменки-колясочницы — Нина Тибилашвили и Ирма Хецуриани — завершили выступление с серебряной и бронзовой медалями.



Нина Тибилашвили в соревнованиях на саблях в финальном поединке уступила польской спортсменке Кинге Дрож со счётом 10:15 и стала вице-чемпионкой.



Ирма Хецуриани, также выступавшая в сабельной дисциплине, в полуфинале проиграла итальянке Андреа Могос со счётом 13:15 и завоевала бронзовую медаль.







