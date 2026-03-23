Прихожане смогут ежедневно с 08:00 до 22:00 посещать Сионский, чтобы почтить память Патриарха Илии II


23.03.2026   14:30


По благословению местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Сенакского и Чхороцкуского Шио (Муджири), с сегодняшнего дня в течение 40 дней ежедневно в Сионский собор у могилы Святейшего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Бичвинтского и Цхум-Абхазского Илии II духовенство будет совершать панихиды за упокой его души с участием певчих. Об этом говорится в информации службы по связям с общественностью Патриархии Грузии.

По сообщению Патриархии, верующие смогут посещать храм и воздавать дань памяти Патриарху ежедневно с 08:00 до 22:00.

«В храме ежедневно будут совершаться богослужения. С учётом этого, панихиды духовенством будут непрерывно проводиться с 11:00 до 16:00 и с 18:00 до 22:00», — говорится в сообщении службы по связям с общественностью Патриархии Грузии.


