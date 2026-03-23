Приговор по делу Элене Хоштария будет объявлен завтра

23.03.2026 17:12





Приговор по делу политика и лидера партии «Дроа» Элене Хоштария, обвиняемой в повреждении предвыборного баннера Кахи Каладзе, будет объявлен завтра, 24 марта.



Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 11:00. Приговор огласит судья Георгий Аревадзе.



Он отложил судебный процесс на этапе заключительного слова обвиняемой, хотя Элене Хоштария не присутствовала ни на одном из слушаний по предъявленным ей обвинениям. Сторона защиты также не воспользовалась правом на заключительное слово.



Как сообщила «Интерпрессньюс» адвокат Хоштария, Элене Маглакелидзе, политик не планирует являться и на завтрашнее заседание.



Для справки, правоохранители задержали Элене Хоштария 15 сентября прошлого года. Обвинение ей предъявлено по статье 187-й, часть первая (порча чужой вещи, повлекшая за собой значительный ущерб), предусматривающей лишение свободы сроком от 1 года до 5 лет.



По этому делу суд избрал Элене Хоштария залог в размере 5000 лари. Она отказалась платить залог, после чего была задержана.



14 сентября Хоштария сделала на баннере Кахи Каладзе возле его избирательного штаба надпись «русская мечта».





