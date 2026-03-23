В Грузию прибыл представитель бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США

23.03.2026 18:15





В Грузию прибыл представитель бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли. Информацию об этом распространяет посольство США в Грузии.



По сообщению посольства США, представитель Госдепартамента проведет встречи с представителями правительства, частного сектора и общества, осмотрит порт Поти и посетит административную разделительную линию.



«Мы рады приветствовать в Грузии представителя бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питера Андреоли.



Он встретится с представителями правительства, частного сектора и грузинского общества. Он также посетит Поти, чтобы ознакомиться с осуществленными в порту американскими инвестициями, и посетит административную разделительную линию», - говорится в информации посольства США в Грузии.





