Замглавы МИД Грузии встретился с исполняющим обязанности посла США


23.03.2026   19:56


Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили провел встречу с исполняющим обязанности посла США в Грузии Аланом Парселлом. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

По данным ведомства, стороны обсудили широкий спектр сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами. Разговор коснулся и будущей перспективы двусторонних экономических связей.

«Также обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке и в регионе в целом», - отмечается в информации.


