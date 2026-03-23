Замглавы МИД Грузии встретился с исполняющим обязанности посла США
23.03.2026 19:56
Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили провел встречу с исполняющим обязанности посла США в Грузии Аланом Парселлом. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
По данным ведомства, стороны обсудили широкий спектр сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами. Разговор коснулся и будущей перспективы двусторонних экономических связей.
«Также обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке и в регионе в целом», - отмечается в информации.