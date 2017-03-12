Задержанные не подтверждают насилия или оскорблений со стороны полиции - представитель омбудсмена

12.03.2017 00:42 Аппарат Народного защитника Грузии внимательно следит за событиями в Батуми. Об этом заявила представитель Омбудсмена в Аджарии Циала Катамидзе в интервью "Рустави 2".



Мы встретились с задержанными на акции шестерыми людьми. Они заявляют, что не имеют претензии к полиции в том, что против них была применена сила или обращались с использованием дискриминационных терминов. На данном этапе там по-прежнему напряженная ситуация и мы внимательно следим за акцией", - заявила Катамидзе.



В данный момент акция продолжается у здания Управления полиции Аджарии. Полиция применила слезоточивый газ.



Напомним, что спонтанная акция жителей Батуми началась после того, как патрульная полиция оштрафовала гражданина на 200 лари. Как сообщают источники, мужчина сегодня похоронил сына, и на пути с похорон остановил машину у аптеки, так как супруге стало плохо. Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех автодорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка. Мужчина был задержан. Как сообщает МВД Грузии, задержан еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину.



Жители Батуми заявляют, что полиция в последнее время жестко штрафует водителей. Участники акции требуют отставки главы местной полиции и освобождения задержанных.















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