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12-летняя девочка погибла в результате упавшего с крыши кирпича


13.03.2017   23:18
В Кутаиси (Зап. Грузия) жертвой упавшего с крыши корпуса кирпича стала 12-летняя девочка. Несчастный случай произошел на улице Ираклия Абашидзе.

По существующей информации, девочка находилась возле подъезда вместе с родителями. Они учили ее кататься на роликах, и в это время с крыши на голову ребенка упал кирпич.

Пострадавшую девочку доставили в Центр интервенционной медицины Западной Грузии, однако, спасти ее не удалось.







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