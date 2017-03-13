12-летняя девочка погибла в результате упавшего с крыши кирпича

13.03.2017 23:18 В Кутаиси (Зап. Грузия) жертвой упавшего с крыши корпуса кирпича стала 12-летняя девочка. Несчастный случай произошел на улице Ираклия Абашидзе.



По существующей информации, девочка находилась возле подъезда вместе с родителями. Они учили ее кататься на роликах, и в это время с крыши на голову ребенка упал кирпич.



Пострадавшую девочку доставили в Центр интервенционной медицины Западной Грузии, однако, спасти ее не удалось.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

