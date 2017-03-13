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12-летняя девочка погибла в результате упавшего с крыши кирпича
13.03.2017 23:18
В Кутаиси (Зап. Грузия) жертвой упавшего с крыши корпуса кирпича стала 12-летняя девочка. Несчастный случай произошел на улице Ираклия Абашидзе.
По существующей информации, девочка находилась возле подъезда вместе с родителями. Они учили ее кататься на роликах, и в это время с крыши на голову ребенка упал кирпич.
Пострадавшую девочку доставили в Центр интервенционной медицины Западной Грузии, однако, спасти ее не удалось.
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