«Царская семья» Грузии передала в подарок королеве Елизавете II королевский орден

29.03.2017 20:12 "Царская семья" Грузии передала в подарок монарху Объединенного Королевства Елизавете II большую подвеску королевского ордена.



8 марта представители "царской семьи", в том числе Давид Багратион-Мухранбатони, находились в Кессингтонском дворце. Грузинских гостей приняли герцог и герцогиня Глаусестерские, и от имени королевы приняли "Королевский орден Грузии орла и нерукотворной робы Господа нашего Иисуса Христа".



Визитом "царской делегации" заинтересовался британской таблоид The Daily Mail, и посвятил ему статью, в заголовке которой Давид Багратион-Мухранбатони упоминается как "принц клоун".



Издание указывает на нарушение этикета, источник из Букингемского дворца сообщил The Daily Mail, что передача ордена является "странным", поскольку противоречит традиции, по которой такие подарки королеве вручают главы государства.



Еще один респондент, историк Уго Викерс говорит, что "королева, как правило, принимает ордены и украшения только от правителя государства, а также обычно подарок часто связан с визитом".



Поскольку королева Елизавета II не планирует визит в Грузию, Викерс не видит причину передачи подарка.



"Не думаю, что этому следует придавать особое значение, но пока у королевы нет хорошей причины для получения подарка, стыдно его принимать"- говорит историк.



По той же статье, в Букингемском дворце уверяют, что они приняли подарок после консультации с внешним ведомством, и все произошло с соблюдением правила, и по поддержке правительства Грузии.



"Табула" поинтересовалась, знало ли правительство Грузии об этом визите, и правда ли поддерживало его. В министерстве иностранных дел и Министерстве культуры заявили, что они ничего об этом не слышали.

















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