Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

IRI: В рейтинге институтов страны лидирует Церковь


04.04.2017   19:51
Согласно результатам опроса, проведенного в Грузии Международным республиканским институтом (IRI), большинство опрошенных с наибольшей симпатией относится к деятельности Церкви.

Более конкретно, в соответствующем рейтинге Церковь лидирует с 88%-ми, ее деятельность положительно оценено именно указанным процентом опрощенных.

Второе место в рейтинге занимает с 86%-ми грузинская армия, на третьем месте же с 74%-ми грузинские медиа.

Затем с 59%-ми идет полиция, за которой с 55%-ми следует администрация президента. 52%-м опрошенных нравится деятельность Минобразования, 45%-м – администрации премьер-министра. 40% оценивает положительно деятельность Центральной избирательной комиссии, 39% - аппарата народного защитника, 39% - парламента и 38% - кабмина.

Исследование проведено в период с 22 февраля по 8 марта. Опрошен 1 501 респондент.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Северной Осетии предложил продолжить диалог с дальнобойщиками
Рамазан Абдулатипов отреагировал на выступление дальнобойщиков в Дагестане
Прокуратура завела семь дел о нарушениях на выборах в парламент Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна