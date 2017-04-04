IRI: В рейтинге институтов страны лидирует Церковь

04.04.2017 19:51 Согласно результатам опроса, проведенного в Грузии Международным республиканским институтом (IRI), большинство опрошенных с наибольшей симпатией относится к деятельности Церкви.



Более конкретно, в соответствующем рейтинге Церковь лидирует с 88%-ми, ее деятельность положительно оценено именно указанным процентом опрощенных.



Второе место в рейтинге занимает с 86%-ми грузинская армия, на третьем месте же с 74%-ми грузинские медиа.



Затем с 59%-ми идет полиция, за которой с 55%-ми следует администрация президента. 52%-м опрошенных нравится деятельность Минобразования, 45%-м – администрации премьер-министра. 40% оценивает положительно деятельность Центральной избирательной комиссии, 39% - аппарата народного защитника, 39% - парламента и 38% - кабмина.



Исследование проведено в период с 22 февраля по 8 марта. Опрошен 1 501 респондент.















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