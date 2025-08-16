Европейские лидеры отреагировали на встречу Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в ночь с 15 на 16 августа. В Европе уже высказались насчет событий на Аляске.



Что думает Европа о встрече Трампа и Путина - говорится в материале РБК-Украина.



Чехия



Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский приветствовал усилия Трампа по прекращению войны в Украине. Однако он сомневается в заинтересованности Путина в этом.



«Если бы Путин серьезно относился к переговорам о мире, он не атаковал бы Украину весь день», - написал Липавский в X (Twitter).



Министр также отметил, что Путин сказал ту самую пропагандистскую чушь о «корнях конфликта», которую проповедует его государственное телевидение.



«Проблема в российском империализме, а не в украинском желании жить свободно. И не забывайте, что эти слова также скрывают усилия Путина вернуть архитектуру безопасности к 1997 году. К тому моменту, когда Чешская Республика еще не была членом НАТО», - добавил глава чешского МИД.



Литва



Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене обвинила Путина в манипулировании и завуалированных угрозах после слов диктатора о «предупреждении» Украине и Европе не «саботировать переговоры».



«Военный преступник, который имеет привычку отравлять своих критиков радиоактивными веществами, обращается к президенту США со словами: «Очень приятно видеть вас здоровым и живым"», - отметила министр в X (Twitter).



Она также подчеркнула, что Россия продолжает обстреливать мирное население в Украине.



Германия



Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявил, что Трамп не получил ничего после саммита на Аляске. Зато Путин получил красную дорожку с президентом США.



«Как и следовало ожидать: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса - явный счет 1:0 в пользу Путина - никаких новых санкций. Для украинцев: ничего. Для Европы: полное разочарование», - отметил он.





