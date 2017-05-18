В Грузии откроются еще три лагеря для отдыха школьников

18.05.2017 16:36 В правительстве Грузии намерены создать как можно больше летних и зимних государственных лагерей для отдыха школьников.



Министр образования, вице-премьер правительства Александр Джеджелава сегодня представил масштабный проект лагерей для школьников. По словам министра, правительство планирует в перспективе ежегодно направлять в лагеря для отдыха 100 тысяч школьников. Проект будет полностью финансироваться из бюджета.



На первом этапе, по словам министра, лагеря смогут посетить до 15 тысяч учащихся, что обойдется бюджету в 5-6 миллионов лари (около 2 миллионов долларов).



Министр сообщил, что летом, как всегда, будет работать лагерь в Анаклия (на Черноморском побережье). Кроме того, планируется открыть еще три новых лагеря для школьников.



В частности, сегодня на заседании правительства все ведомства получили задание начать работу над развитием школьного лагеря в Кахетии, на территории бывшей военной базы в селе Манави Сагареджийского района.



Также в Кахетии планируется открыть лагерь на базе профессионального училища в селе Качрети Гурджаанского района. Кроме того, вместе с министерством обороны идут работы над открытием лагеря на базе училища кадетов в Кутаиси.



«К развитию лагеря в Манави подключены министерства обороны, внутренних дел, спорта, здравоохранения и образования. Отдых в лагере будет бесплатным и дети будут ездить туда со всех районов Грузии», — сказал Джеджелава.



В прошлом году отдыхать в школьные лагеря поехали порядка 4 тысяч детей, — сообщил Джеджелава. Отдых одного ученика в лагере обходится государству в 60 лари (24 доллара) в день.



Общее количество учеников 7, 8 и 9 классов в Грузии составляет порядка 100 тысяч.



Министр отметил, что раньше в лагеря отдыха направляли только учеников с высокими показателями академической успеваемости. Однако по мнению Джеджелава, на отдых должны отправляться не только отличники.



«Лагерь не должен быть только для отличников и победителей олимпиад. Определенная квота у отличников обязательно будет, однако в долгосрочной перспективе мы хотим добиться того, чтобы все ученики 7, 8 и 9 классов смогли отдохнуть в лагере», — сказал Джеджелава.



Он подчеркнул, что организованный отдых положительно влияет на социальные навыки подростков. Поэтому проект развития лагерей для школьников важен с точки зрения того, что подростки во время переходного периода учатся самостоятельности и независимости.



Вместе с тем Джеджелава раскритиковал молодежный «Лагерь патриотов», уже много лет действующий по инициативе третьего президента Грузии Михеила Саакашвили на курорте Анаклия. «Лагерь патриотов» предназначался не для патриотов, так как по нашему мнению, у этого лагеря не было ничего общего с тем, что означает патриотизм», — сказал министр.



"Новости-Грузия"











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