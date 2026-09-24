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Архитекторы из пяти стран спасают уникальную грузинскую церковь в Турции


24.09.2026   18:21


Международная команда ученых и кинематографистов пытается спасти от обрушения 1100-летнюю грузинскую церковь Нука Сакдари на северо-востоке Турции. Уникальный памятник IX века, простоявший больше тысячелетия на узком скальном карнизе, до сих пор не имеет даже базовой архитектурной документации.

Как сообщает информационное агентство Румынского патриархата Basilica.ro, с 7 по 20 октября специалисты из Испании, Франции, Италии, Турции и Аргентины проведут масштабные обмерные работы. Впервые инженеры просканируют интерьеры храма лазером, а недоступные фасады и скальный склон зафиксируют с помощью 3D-съемки с дронов.

«Без чертежей ничего не сдвинется с места: ни разрешение, ни финансирование, ни даже одна секция строительных лесов. Именно отсутствие документации оставляет крышу открытой для разрушения», — говорит координатор проекта, испанский архитектор Тассило де ла Торре Шенборн.

Храм находится в провинции Артвин на территории исторического грузинского региона Тао-Кларджети. Эта двунефная базилика — последний уцелевший фрагмент древнего монастырского комплекса. Церковь висит на скальной площадке высоко над долиной, куда невозможно проехать. Северная часть здания буквально врезана в горный массив.

Состояние памятника критическое: каменная кровля частично обрушилась, а сохранившиеся стены и внутреннее пространство мокнут под дождем и снегом.

При этом историкам почти ничего не известно о храме. Первые снимки здания еще в 1904 году сделал академик Николай Марр, однако полноценных чертежей его экспедиция не оставила. Под храмом находится 10-метровая каменная субструкция — исследователи предполагают, что это могла быть подземная крипта, но ее точное назначение еще предстоит выяснить. В начале XX века Марр считал Нука Сакдари церковью знаменитого монастыря Хандзта, но современные ученые оспаривают эту версию.


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