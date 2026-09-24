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Мэрия Батуми упраздняет Службу градостроительства и городской политики
24.09.2026 18:30
Функции ведомства передадут новому юридическому лицу публичного права, которое мэрия уже создала для работы с вопросами градостроительства и разрешениями на строительство.
Одновременно в сакребуло направлены новые правила электронного рассмотрения разрешительной документации, изменения по строительным сборам, штатному расписанию и должностным окладам.
Главная причина реформы, по объяснению мэрии, — резко выросшее количество заявок на разрешения на строительство. Власти заявляют, что нынешняя служба не справляется с объёмом обращений, а новый ЮЛПП позволит ускорить работу и предложить более высокие зарплаты квалифицированным специалистам.
Кроме того, мэрия планирует ввести платную услугу ускоренного рассмотрения заявлений, которая должна приносить дополнительные доходы бюджету.
Новое учреждение будет заниматься подготовкой, управлением и контролем вопросов, связанных с градостроительством. Часть полномочий перейдёт к нему от Муниципальной инспекции — например, принятие решений о легализации объектов или их частей, построенных с нарушением проекта.
Для комплектования новой структуры уже объявлен конкурс на 16 вакансий. От кандидатов требуют минимум год опыта в архитектуре, строительстве или дизайне.
Зарплаты составят:
специалист I категории — 4480 лари;
II категории — 3520 лари;
III категории — 2880 лари;
начальник отдела — 6400 лари.
Приём заявок завершился 18 сентября. Конкурс проходит в три этапа: отбор заявок, устное задание и собеседование.
Пакет изменений сакребуло Батуми рассмотрит 30 сентября.
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