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Мэрия Батуми упраздняет Службу градостроительства и городской политики


24.09.2026   18:30


Функции ведомства передадут новому юридическому лицу публичного права, которое мэрия уже создала для работы с вопросами градостроительства и разрешениями на строительство.

Одновременно в сакребуло направлены новые правила электронного рассмотрения разрешительной документации, изменения по строительным сборам, штатному расписанию и должностным окладам.

Главная причина реформы, по объяснению мэрии, — резко выросшее количество заявок на разрешения на строительство. Власти заявляют, что нынешняя служба не справляется с объёмом обращений, а новый ЮЛПП позволит ускорить работу и предложить более высокие зарплаты квалифицированным специалистам.

Кроме того, мэрия планирует ввести платную услугу ускоренного рассмотрения заявлений, которая должна приносить дополнительные доходы бюджету.

Новое учреждение будет заниматься подготовкой, управлением и контролем вопросов, связанных с градостроительством. Часть полномочий перейдёт к нему от Муниципальной инспекции — например, принятие решений о легализации объектов или их частей, построенных с нарушением проекта.

Для комплектования новой структуры уже объявлен конкурс на 16 вакансий. От кандидатов требуют минимум год опыта в архитектуре, строительстве или дизайне.

Зарплаты составят:

специалист I категории — 4480 лари;

II категории — 3520 лари;

III категории — 2880 лари;

начальник отдела — 6400 лари.


Приём заявок завершился 18 сентября. Конкурс проходит в три этапа: отбор заявок, устное задание и собеседование.

Пакет изменений сакребуло Батуми рассмотрит 30 сентября.


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