«Нацдвижение» анонсировало акцию в поддержку Саакашвили

24.09.2026 18:06





Секретарь политсовета партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ираклий Павленишвили анонсировал акцию в поддержку находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которая пройдет 1 октября в 19:00.



Павленишвили призвал сторонников собраться у т. н. «Кувшинов Рике». Оппозиционер обратился к той части общества, которая осознает значение Саакашвили «в решающей борьбе с режимом Иванишвили».



«Сегодня исполняется 5 лет с тех пор, как создатель независимых государственных институтов и автор эпохальных преобразований по указанию Путина находится в тюрьме, будучи арестованным марионеточным режимом Иванишвили. Сегодня уже как за пределами страны, так и внутри нее ни у кого не осталось сомнений в том, что те 9 лет были эпохой созидания, а сейчас идут 14 лет разрушения.



Именно поэтому я призываю всех, кто понимает, насколько важными были те девять лет: институциональное строительство, развитие туризма, европейская интеграция Грузии и, что самое главное, возвращение грузинским семьям веры в сильную Грузию. Всех, кто это осознает, кто понимает значение Михаила Саакашвили сегодня, в этой решающей борьбе с режимом Иванишвили, я призываю собраться 1 октября в 19:00 возле того самого здания так называемых «кувшинов Рике», которое опустошили и разрушили точно так же, как и нашу страну», — заявил Ираклий Павленишвили.





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