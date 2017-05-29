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Юрист Патриархии начинает «люстрацию антипатриархистов»


29.05.2017   10:52
Юрист Патриархии Эдишер Карчава начинает люстрацию лиц, которые поддерживают т.н. дело о цианиде и хотят упразднить правление патриарха в церкви.

По словам Карчава, среди «антипатриархистов» есть как духовные, так и мирские лица. Юрист патриархии воздерживается от называния их имен, но отмечает, что среди тех, кого он собирается люстрировать, есть сторонники т.н. дела о цианиде.

«Начинаю люстрацию тех людей, как духовных, так и мирских лиц, которые являются «антипатриархисты». Начнется люстрация этих людей и всему будет дано свое имя, в том числе и лицам, которые требуют упразднить правление патриарха в церкви и хотят синодального управления. Я поименно назову этих людей и представлю факты того, к чему они стремятся, за что и почему борются сторонники т.н. дела о цианиде», - заявил Эдишер Карчава.

По словам юриста Патриархии, сторонники т.н. дела о цианиде хотят упразднить правление патриарха в Грузии.

«Пока я воздержусь от называния их имен, но скажу, что среди них есть духовные лица и те, кто стоит за ними, кто поддерживает т.н. дело о цианиде и отца Георгия Мамаладзе. Сторонники т.н. дела о цианиде хотят упразднить правление патриарха в Грузии. Я докажу это фактами», - заявил Эдишер Карчава.






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