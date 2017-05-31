Омбудсмен призвал правоохранителей незамедлительно отреагировать на похищение Афгана Мухтарлы

31.05.2017 11:58 Народный защитник Грузии Уча Нануашвили считает, что правоохранительные органы должны немедленно эффективно среагировать на факт пропажи азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Об этом говорится в заявлении Народного защитника Грузии.



«Как стало известно Народному защитнику Грузии, вечером 29 мая пропал проживающий в Тбилиси азербайджанский журналист Афган Мухтарлы. По словам членов его семьи, его журналистская деятельность была направлена на выявление действий азербайджанских властей. Они говорят, что в последнее время за Афганом Мухтарлы следили неизвестные лица, а по поводу его пропажи семья уже обратилась в полицию.

Народный защитник Грузии считает, что правоохранительные органы должны немедленно эффективно среагировать на этот факт.



В первую очередь, важно принять все меры для своевременного пресечения преступления, а затем - для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Грузинское государство должно полностью обеспечить защиту прав всех лиц, проживающих на его территории. Процессы в соседних странах не должны влиять на уважение грузинского государства к правам человека. У всех проживающих в Грузии лиц должно быть ощущение безопасности и законного, справедливого обращения. Не должно возникать даже малейшее подозрение в связи с тем, что грузинское государство закрывает глаза на преступление или халатно относится к пропаже Афгана Мухтарлы», - говорится в заявлении Народного защитника.















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