|
SOCAR отрицает связь с делом азербайджанского журналиста
01.06.2017 11:26
Пресс-служба компании "Сокар Энерджи Джорджия" отозвалась на дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, и распространила специальное заявление:
"Определенными агентствами распространяется информация, будто Служба безопасности "Сокар Энерджи Джорджия" осуществляла слежку за неким Афганом Мухтарли.
Заявляем, что распространенная информация является ложью и клеветой, не соответствует действительности, и "Сокар Энерджи Джорджия" никак не связана с происшедшим. В случае дополнительных вопросов в связи с вышеизложенным обстоятельством просим обращаться к правоохранительным органам Грузии"- говорится в заявлении пресс-службы компании.
Журналист Афган Мухтарли пропал в Тбилиси 29 мая. Он вышел из дома и не вернулся. Позже стало известно, что его перевезли в Баку. Сегодня городской суд Баку присудил ему трехмесячное предварительное заключение. Прокуратура Азербайджана предъявила журналисту обвинение по статьям контрабанды, незаконного пересечения границы, и неповиновения полиции.
На факт задержания Афгана Мухтарли отозвались международные правозащитные организации Human Right Watch и Amnesty International.
По существующей информации, причиной похищения Афгана Мухтарли и его преследования в Азербайджане является журналистское расследование. По словам его близких, журналист готовил материал о бизнес-интересах семьи Ильхама Алиева в Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна