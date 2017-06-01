SOCAR отрицает связь с делом азербайджанского журналиста

01.06.2017 11:26 Пресс-служба компании "Сокар Энерджи Джорджия" отозвалась на дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, и распространила специальное заявление:



"Определенными агентствами распространяется информация, будто Служба безопасности "Сокар Энерджи Джорджия" осуществляла слежку за неким Афганом Мухтарли.



Заявляем, что распространенная информация является ложью и клеветой, не соответствует действительности, и "Сокар Энерджи Джорджия" никак не связана с происшедшим. В случае дополнительных вопросов в связи с вышеизложенным обстоятельством просим обращаться к правоохранительным органам Грузии"- говорится в заявлении пресс-службы компании.



Журналист Афган Мухтарли пропал в Тбилиси 29 мая. Он вышел из дома и не вернулся. Позже стало известно, что его перевезли в Баку. Сегодня городской суд Баку присудил ему трехмесячное предварительное заключение. Прокуратура Азербайджана предъявила журналисту обвинение по статьям контрабанды, незаконного пересечения границы, и неповиновения полиции.



На факт задержания Афгана Мухтарли отозвались международные правозащитные организации Human Right Watch и Amnesty International.



По существующей информации, причиной похищения Афгана Мухтарли и его преследования в Азербайджане является журналистское расследование. По словам его близких, журналист готовил материал о бизнес-интересах семьи Ильхама Алиева в Грузии.















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