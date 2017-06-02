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Азербайджанский правозащитник Искендеров заявил о требовании властей покинуть Грузию


02.06.2017   19:13
Власти Грузии просят уехать из страны в связи требованиями Азербайджана, заявил получивший в стране политическое убежище азербайджанский правозащитник Видади Искендеров. При этом представитель министерства по делам беженцев опроверг информацию о требовании отъезда Искендерова.

По словам адвоката Эльчина Садыгова, его подзащитный рассказал о том, что 29 мая его схватили в Тбилиси неизвестные в униформе, похожей на одежду сотрудников криминальной полиции Грузии, силой посадили в машину и увезли в направлении азербайджанской границы. 1 июня глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили исключил участие правоохранительных органов в похищении Мухтарлы.

Видади Искендеров заявил грузинским журналистам, что власти Грузии обратились к нему с просьбой покинуть пределы Грузии в связи с настойчивыми просьбами азербайджанской стороны.

"Я - единственный гражданин Азербайджана, получивший в Грузии политическое убежище. Несколько дней назад меня вызвали в министерство по делам беженцев, лиц, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий и расселению Грузии и попросили покинут пределы страны", - сказал журналистам Искендеров.

По его мнению, эта просьба связана с публикациями в СМИ Азербайджана и России о том, что азербайджанские оппозиционеры находятся в Грузии с целью организации революции в Азербайджане. "Грузия попала между двух огней - с одной стороны - демократия, а с другой - соседняя страна с авторитарным режимом", - заявил Искендеров.






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