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В знак солидарности Афгану Мухтарлы ведущий и гости передачи «Рустави 2» надели черные мешки (+видео)
06.06.2017 22:28
Журналист телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния ведет передачу "Арчевани" с черным мешком на голове. Это сделано в знако протеста против "исчезновения" и задержания затем в Баку азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.
"Я выражаю солидарность к своему азербайджанскому коллеге и это будет определенный протест. Постараюсь провести всю передачу в такой форме". - заявил Габуния.
Следует отметить, что и присутствовавшие в студии журналисты и медиа-эксперты также присоединились к этому протесту.
"Я выражаю солидарность всем тем людям, которые ищут приют в этой стране, и я призываю власть, чтобы ни один волосок не упал с их головы, потому что это обойдется власти очень дорого. Это страна, население которой очень долго терпит ложь, цинизм власти, но всегда настает время, когда чаша терпения переполняется", - заявила медиа-эксперт Нино Данелия.
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