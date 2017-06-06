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В знак солидарности Афгану Мухтарлы ведущий и гости передачи «Рустави 2» надели черные мешки (+видео)


06.06.2017   22:28
Журналист телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния ведет передачу "Арчевани" с черным мешком на голове. Это сделано в знако протеста против "исчезновения" и задержания затем в Баку азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

"Я выражаю солидарность к своему азербайджанскому коллеге и это будет определенный протест. Постараюсь провести всю передачу в такой форме". - заявил Габуния.

Следует отметить, что и присутствовавшие в студии журналисты и медиа-эксперты также присоединились к этому протесту.

"Я выражаю солидарность всем тем людям, которые ищут приют в этой стране, и я призываю власть, чтобы ни один волосок не упал с их головы, потому что это обойдется власти очень дорого. Это страна, население которой очень долго терпит ложь, цинизм власти, но всегда настает время, когда чаша терпения переполняется", - заявила медиа-эксперт Нино Данелия.








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