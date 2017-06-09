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Арест грузинских рэперов вызвал протест в социальных сетях


09.06.2017   18:34
Сегодня стало известно, о задержании двух грузинских рэперов Мишки Мгалоблишвили (Young Mic) и Георгия Кебурия (Kay G). Как утверждает следствие, у одного из задержанных были обнаружены наркотики.

Как заявляют близкие, поводом к задержанию участников группы «Birja Mafia», стал сатирический видеоролик в котором, полицейского держат на цепи. Сообщается также, что за день до задержания, от музыкантов потребовали удалить клип из Youtube.

Что стало поводом к организации в соцсетях акции под хештегом #StandForBirjaMafia, в поддержку группы. А на сайте manifest.ge был опубликован текст манифеста с требованием освободить членов группы.

Как сообщает издание On.ge, со ссылкой на пост в Фейсбук опубликованный другом рэперов Бесо Мачавариани, который присутствовал на судебном процессе, Мишка Мгалоблишвили заявил, что он «впервые сделал шарж на полицию, и ему тут же подложили наркотики».

У здания суда в эти минуты проходит акция поддержки, организованная партией «Гирчи» и активистами движения «Белый шум».

Согласно данным дела у Мгалоблишвили было обнаружено 1,4965 грамм наркотического вещества MDMA. Он был задержан 7 июня.

Следствие начато по факту незаконного приобретения-хранения наркотических веществ в большом количестве. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 260 УК Грузии и карается лишением свободы сроком от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.

"СОВА"





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