Арест грузинских рэперов вызвал протест в социальных сетях

09.06.2017 18:34 Сегодня стало известно, о задержании двух грузинских рэперов Мишки Мгалоблишвили (Young Mic) и Георгия Кебурия (Kay G). Как утверждает следствие, у одного из задержанных были обнаружены наркотики.



Как заявляют близкие, поводом к задержанию участников группы «Birja Mafia», стал сатирический видеоролик в котором, полицейского держат на цепи. Сообщается также, что за день до задержания, от музыкантов потребовали удалить клип из Youtube.



Что стало поводом к организации в соцсетях акции под хештегом #StandForBirjaMafia, в поддержку группы. А на сайте manifest.ge был опубликован текст манифеста с требованием освободить членов группы.



Как сообщает издание On.ge, со ссылкой на пост в Фейсбук опубликованный другом рэперов Бесо Мачавариани, который присутствовал на судебном процессе, Мишка Мгалоблишвили заявил, что он «впервые сделал шарж на полицию, и ему тут же подложили наркотики».



У здания суда в эти минуты проходит акция поддержки, организованная партией «Гирчи» и активистами движения «Белый шум».



Согласно данным дела у Мгалоблишвили было обнаружено 1,4965 грамм наркотического вещества MDMA. Он был задержан 7 июня.



Следствие начато по факту незаконного приобретения-хранения наркотических веществ в большом количестве. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 260 УК Грузии и карается лишением свободы сроком от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.



"СОВА"











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