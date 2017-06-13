Супруга Афгана Мухтарлы будет через суд добиваться статуса пострадавшей

13.06.2017 16:01 Семья азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, предположительно похищенного в Азербайджан из Тбилиси, обращается в суд с требованием признать его и его супругу Лейлу Мустафаеву пострадавшими.



Адвокат семьи Мухтарлы Арчил Чопикашвили уже внес соответствующее заявление в Тбилисский городской суд.



Как отметил журналист, семья Афгана Мухтарлы и защитники его интересов хотят воспользоваться всеми правами, предусмотренными законодательством. Адвокат также указал на неэффективность расследования.



"Этот статус даст нам возможность воспользоваться всеми правами, предусмотренными законодательством. Несмотря на то, что сегодня утром нам дали возможность ознакомиться с уголовным делом, это лишь устное решение, а не процессуальное. Мы не хотим зависеть от чьей-то доброй воли. Третья неделя ведется следствие и только сейчас стало возможно ознакомиться с материалами дела. Хотим, чтобы у нас были права, которые нам предусмотрены. Также, что самое главное, следствие начато по мягкой статье, тогда как похищение уже вызвало тяжкие последствия. Похищение произошло организованной группой, у которой был руководитель и он принимал отчеты. Нужна правильная квалификация", - заявил Чопикашвили.



По словам адвоката, через две недели после произошедшего в деле все те же вопросы, что были до сих пор.



"В частности, кто осуществил похищение и с чьей помощью стало возможно совершение такого преступления? Если не было прямого участия, то с чьей халатности было совершено это преступление?", - заявил адвокат.















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