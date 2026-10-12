Саакашвили: Амбициозные имбецилы в истерике создают партии, но это не партии, а «кружки по интересам»

12.10.2026 18:29





«Столько раз называли меня армянином, что я сдал тест и оказался стопроцентным грузином», — заявил сегодня на судебном заседании третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Выступая с речью, он также отметил, что «люди, живущие на нынешней территории Грузии, никогда не были тряпками и рабами, поскольку раболепие и рабство не заложены в генетическом коде местных жителей».



«Несколько лет назад я сдал генетический тест. Столько раз называли меня армянином, что я сдал тест и оказался стопроцентным грузином, но дело не в этнической принадлежности. Люди, живущие на нынешней территории Грузии, никогда не были тряпками и рабами. Раболепие и рабство просто не заложены в генетическом коде местных жителей. Тем более Грузия никогда не была собственностью одной семьи. То, чего не смогли добиться даже Багратиони, каким образом сможет сделать Иванишвили? Даже они не претендовали на то, чтобы Грузия целиком принадлежала им», — заявил Михаил Саакашвили.



Кроме того, он раскритиковал оппозицию.



«Они верят в честные выборы и не могут понять, по какому именно принципу работает несправедливая система. Тем временем в нашем обществе осталось множество амбициозных имбецилов, которые в истерике создают партии. Это не партии, а кружки по интересам. Видимо, эти имбецилы всерьёз верят, что существующие партии запретят, они появятся повсюду, выйдут на передний план и займут их место, а я останусь в тюрьме или, как мечтают многие, меня выдворят из страны, и тогда какой-нибудь Кипиани, или Кибирцашвили, или другой имбецил станет «новым Мишей»», — заявил Михаил Саакашвили.





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