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Кобахидзе обвинил ЕС в требовании разрешить менять пол в документах


12.10.2026   19:00


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз требует разрешить мужчинам регистрироваться женщинами в официальных документах. При этом он не назвал конкретных европейских чиновников или документов, подтверждающих такое требование.

«Мы не откажемся от этого вопроса. Единственное, от чего мы не откажемся, — это наши ценности»,
— заявил Кобахидзе. Он также обвинил Европу в кризисе идентичности, связав его с миграцией и ослаблением христианских ценностей.

В Грузии изменение гендерной записи в документах уже запрещено законом, принятым в 2024 году, с ограниченными исключениями для некоторых ранее зарегистрированных случаев.

Отношения Тбилиси и Брюсселя остаются напряжёнными на фоне критики ЕС в связи с ограничениями для гражданского общества и независимых СМИ. Евроинтеграционный процесс Грузии фактически остановлен.


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