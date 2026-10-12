Кобахидзе не видит необходимости в самоотводе судьи КС, учредителя ГМ, при рассмотрении иска о запрете партий

12.10.2026 18:37





То, что в своё время она была учредителем партии, не является основанием для самоотвода. В таком случае Манана Кобахидзе вообще не должна рассматривать ни один закон, — так премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналистов о намерении судьи Конституционного суда Мананы Кобахидзе отказаться от участия в рассмотрении конституционного иска, связанного с запретом политических партий.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, Манана Кобахидзе в своё время была учредителем определённой партии, а судьёй является уже десятый год и не имеет никакого отношения к конкретной политической партии.



«Как юрист, отвечу вам, что основанием для самоотвода не является то, что человек в своё время был учредителем партии. В таком случае Манана Кобахидзе вообще не должна рассматривать ни один закон. В своё время она была учредителем определённой партии, а судьёй является уже десятый год. Она не имеет никакого отношения к какой-либо конкретной политической партии, и никто не ограничивает её в возможности сформировать новую позицию в отношении другой партии или действовать иначе.



У дела есть конкретная суть, представлены конкретные аргументы. Судья должна рассмотреть эти аргументы и решить, согласна ли она с ними. Прошлая политическая деятельность никоим образом — ни в каком ином, ни в моральном смысле — не ограничивает ни одного судью. Точно так же прошлый прокурорский опыт другого судьи никоим образом его не ограничивает. Они могут свободно и беспристрастно сформировать собственное мнение относительно наших аргументов. Как юрист, скажу вам, что оснований для самоотвода нет», — заявил Кобахидзе.



Для справки: по имеющейся информации, судья Конституционного суда Манана Кобахидзе просила отвести её от рассмотрения конституционного иска, связанного с так называемым запретом политических партий, однако её ходатайство не было удовлетворено.





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