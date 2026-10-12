Правительство готово простить попытку свержения власти, если они раскаются и признаются - Кобахидзе

12.10.2026 18:39





«На акции с целью свержения власти пришли примерно 3–4 тысячи человек, однако в итоге несколько человек и организаторов оставили в одиночестве, а все остальные внезапно дистанцировались от акции, в которой сами участвовали. Это свидетельствует об аморальности радикальной оппозиции», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, власти готовы простить заключённых и освободить их в случае раскаяния и признания вины.



«Насколько же аморальным нужно быть: человек призвал тебя, ты пришёл на акцию с целью свержения власти, попытался вместе с ним свергнуть правительство, а как только эта попытка провалилась, сразу же отмежевался от неё. Вот насколько аморальны представители этой радикальной оппозиции.



Что касается заключённых, наша позиция ясна: если кто-то раскается и признает свою вину, мы предпримем соответствующие меры. Нам не нужно держать никого в тюрьме, если эти люди раскаются. Они совершили очень тяжкое преступление — попытались свергнуть власть. Однако, несмотря на это, в случае раскаяния и признания вины мы готовы простить им это преступление и освободить их. Есть силы, которые хотят эскалации и углубления поляризации. У нас другая повестка дня», — отметил премьер.





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