Мужчина упал с «чертова колеса» в Батуми

15.06.2017 21:06 МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с гибелью человека в результате падения с "чертова колеса" в черноморском курортном городе Батуми (Аджария), сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на министерство.



По предварительным данным, мужчина погиб в возрасте 67 лет.



Следствие ведется по статье 115 УК Грузии "Доведение до самоубийства", что карается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.















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