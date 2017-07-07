Адвокат: Страсбургский суд дал приоритет делу «Афган Мухтарлы против Грузии и Азербайджана»

07.07.2017 14:28 Европейский суд рассмотрит дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в ускоренном режиме, - заявление об этом сделал адвокат Мухтарлы Арчил Чопикашвили.



По его словам, Страсбургский суд по правам человека дал приоритет делу «Афган Мухтарлы против Грузии и Азербайджана»



«У нас есть новость о деле Мухтарлы. Страсбургский суд по правам человека дал «приоритетность» этому делу, и это означает, что в Европейском суде дело будет рассмотрено в приоритетном, ускоренном порядке», - сообщил адвокат.



Проживавший в Грузии с 2015 года Мухтарлы пропал в Тбилиси 29 мая. Позже выяснилось, что он арестован, находится в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде и оказании сопротивления сотруднику полиции. Бакинский суд 31 мая отправил его в заключение. Семья журналиста утверждает, что его похитили, подкинули деньги и тайно доставили в Азербайджан. Родные Мухтарлы также уверены, что к его похищению причастны представители грузинских правоохранительных органов.



В Грузии в связи с исчезновением Мухтарлы возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы».



Дело об исчезновении азербайджанского журналиста вызвало широкий резонанс в грузинском обществе. Представители грузинских СМИ и НПО не раз устраивали акции в поддержку Мухтарлы в Тбилиси и других городах Грузии.



На задержание Мухтарлы откликнулись и за рубежом. На своевременном и прозрачном расследовании дела настаивают Европейская служба внешнеполитической деятельности, Совет Европы, Госдепартамент США, международная организация «Репортеры без границ» и другие влиятельные организации. Европарламент принял специальную резолюцию, посвященную ситуации СМИ в Азербайджане и делу Мухтарлы.















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