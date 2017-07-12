Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Директор клиники «Ланцет» считает себя личным заключенным Ильхама Алиева


12.07.2017   22:42
По словам директора клиники «Ланцет» Фармана Джейранлы, он является личным заключенным президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом Джейранлы заявил на сегодняшнем судебном процессе.

По его словам, грузинская прокуратура преследует его по политическому признаку по заказу Алиева. При этом подсудимый директор клиники категорически отверг связь с финансированием азербайджанской оппозиции.

«Я - личный заложник и заключенный Алиева. Я и те 6 человек, которые сидят в тюрьме, преследуемся диктатором Алиевым. Я врач и не имею отношения к политике. Когда в клинику приходит пациент, я не интересуюсь его политическими взглядами. Грузинская прокуратура преследует меня по политическому признаку по заказу Алиева. Дело, по которому я прохожу обвиняемым, не имеет никакого правового основания», - заявил Фарман Джейранлы.

Суд допустил дело против директора клиники «Ланцет» к рассмотрению по существу. Судья решил, что представленных прокуратурой доказательств достаточно для начала рассмотрения по существу.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Новый терминал Тбилисского аэропорта принял первых пассажиров
Пассажиропоток аэропорта Кутаиси в июне вырос почти в два раза
В Грузии выявлен очередной факт фальсификации «Боржоми»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
В Гудауте совершено нападение на российских туристов - в заложниках дети
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армянские компании примут участие в ИТ-форуме в Иране
Интерпол отказал Азербайджану в розыске депутата
В Северной Осетии 13 партий намерены участвовать в парламентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна