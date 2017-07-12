Директор клиники «Ланцет» считает себя личным заключенным Ильхама Алиева

12.07.2017 22:42 По словам директора клиники «Ланцет» Фармана Джейранлы, он является личным заключенным президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом Джейранлы заявил на сегодняшнем судебном процессе.



По его словам, грузинская прокуратура преследует его по политическому признаку по заказу Алиева. При этом подсудимый директор клиники категорически отверг связь с финансированием азербайджанской оппозиции.



«Я - личный заложник и заключенный Алиева. Я и те 6 человек, которые сидят в тюрьме, преследуемся диктатором Алиевым. Я врач и не имею отношения к политике. Когда в клинику приходит пациент, я не интересуюсь его политическими взглядами. Грузинская прокуратура преследует меня по политическому признаку по заказу Алиева. Дело, по которому я прохожу обвиняемым, не имеет никакого правового основания», - заявил Фарман Джейранлы.



Суд допустил дело против директора клиники «Ланцет» к рассмотрению по существу. Судья решил, что представленных прокуратурой доказательств достаточно для начала рассмотрения по существу.















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