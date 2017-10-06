Дружба с Каладзе будет стоить Шевченко 2000 лари

06.10.2017 15:08 Известному украинскому футболисту Андрею Шевченко грозит штраф размером 2000 лари (около 800 долларов- прим.СОВЫ) за одну неосторожную фразу, произнесенную во время визита в Тбилиси.



Шевченко принимал участие в матче ветеранов мирового футбола в Тбилиси.



«Я рад находиться в Тбилиси. От всей души желаю удачи своему другу Кахе Каладзе. Уверен, он будет прекрасным мэром»- сказал Шевченко журналистам.



Ассоциация молодых юристов Грузии уже обратилась в ЦИК страны. Организация считает, что Шевченко нарушил избирательный кодекс Грузии.



Согласно закону, иностранный гражданин не имеет права принимать участие в предвыборной агитации.



Напомним, что Франческо Тоти, Карлес Пуйоль, Ривальдо, Дида, Андрей Шевченко, Хавьер Дзанетти, Сержиньо, Паоло Мальдини, Лука Тони, Эрнан Креспо, Винсент Кандела, Марек Янкуловский, Алессандро Костакурта, Дино Баджо, Массимо Амброзини — это не полный список звезд мирового футбола, приехали в Тбилиси по приглашению Федерации футбола Грузии .



29 сентября они сыграли в товарищеский матч на стадионе «Динамо Арена». Формально это была благотворительная акция. Все средства с продаж пошли на восстановление той части Боржомского леса, который сгорел летом. Однако правозащитники уверены, что на самом деле целью матча была агитация за кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе.



"СОВА"











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