Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дружба с Каладзе будет стоить Шевченко 2000 лари


06.10.2017   15:08
Известному украинскому футболисту Андрею Шевченко грозит штраф размером 2000 лари (около 800 долларов- прим.СОВЫ) за одну неосторожную фразу, произнесенную во время визита в Тбилиси.

Шевченко принимал участие в матче ветеранов мирового футбола в Тбилиси.

«Я рад находиться в Тбилиси. От всей души желаю удачи своему другу Кахе Каладзе. Уверен, он будет прекрасным мэром»- сказал Шевченко журналистам.

Ассоциация молодых юристов Грузии уже обратилась в ЦИК страны. Организация считает, что Шевченко нарушил избирательный кодекс Грузии.

Согласно закону, иностранный гражданин не имеет права принимать участие в предвыборной агитации.

Напомним, что Франческо Тоти, Карлес Пуйоль, Ривальдо, Дида, Андрей Шевченко, Хавьер Дзанетти, Сержиньо, Паоло Мальдини, Лука Тони, Эрнан Креспо, Винсент Кандела, Марек Янкуловский, Алессандро Костакурта, Дино Баджо, Массимо Амброзини — это не полный список звезд мирового футбола, приехали в Тбилиси по приглашению Федерации футбола Грузии .

29 сентября они сыграли в товарищеский матч на стадионе «Динамо Арена». Формально это была благотворительная акция. Все средства с продаж пошли на восстановление той части Боржомского леса, который сгорел летом. Однако правозащитники уверены, что на самом деле целью матча была агитация за кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе.

"СОВА"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes считает, что стратегия туризма в Грузии оправдала себя
10 самых дорогостоящих и уникальных грузинских вин
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
Прив(лечение), или почему абхазская политика Грузии не работает
«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Постанджян: Всеармянское восстание реально
Опрос: Около 59% граждан Армении связывают свое будущее с Евросоюзом
Саргсян: Россия взвалилась нам на спину
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна