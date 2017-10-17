В течение двух лет в школах Грузии зафиксированы 4 431 случая насилия и буллинга

17.10.2017 23:25 В течение последних двух лет были зафиксированы 4 431 случая обращения из школ, когда жертвой, или насильником был ребенок - заявила заместитель министра образования Лия Гигаури, комментируя исследование, проведенное в связи с насилием и буллингом (психологический террор, травля) детей в школах.



По заявлению заместителя министра, информация о более чем 500 случаях переслана в Агентство социальной услуги, а в связи с остальными случаями с детьми работает центр психологической услуги.



"С 2013 года мы систематически проводим изучение ситуации, обработку данных, и принимаем соответствующие решения. Эти решения связаны как с превентивными вопросами, так и вопросами реагирования. В школах заработали многие программы для искоренения насилия. А также мы работаем с учителями с точки зрения повышения сознания, как следует своевременно идентифицировать учеников деструктивного действия, и какой должна быть реакция. Те же тренинги проводим в связи с администрациями школ в схемах профессионального развития преподавателей"- заявила Лия Гигаури.



По ее же словам, шагов, сделанных до сегодняшнего дня образовательным ведомством недостаточно, поскольку в обществе внедрились формы определенного обращения, и агрессия.



"Преподаватели тоже являются членами того общества, которому мало что известно о формах насилия. Очень часто такая лексика, которая используется в исследовании, для них является обычной и ежедневной разговорной лексикой"- заявила замминистра образования.



"13,2% учеников и 4% сотрудников школ не считают избиение насилием по отношению к детям, 37% учеников и 12,7% сотрудников школ не считают шлепок насилием по отношению ребенка, 42,5% учеников и 13,9% сотрудников школ не считают насилием дернуть ребенка за уши"- заявил народный защитник Уча Нануашвили в ходе представления специального отчета "Положение, существующее в общеобразовательных учреждениях с точки зрения насилия по отношению к ученикам".

















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