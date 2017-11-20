|
Дэвид Линч предлагает открыть в Грузии киношколу
20.11.2017 16:34
Известный американский кинорежиссер Дэвид Линч, находящийся с визитом в Грузии, предложит открыть в стране киношколу регионального масштаба, которая будет носить его имя.
Об этом он заявил в ходе встречи с министрами культуры и образования, а также группой депутатов парламента страны.
Представители грузинской стороны заявили, что рассматривается несколько вариантов реализации этой инициативы.
В частности, по словам министра культуры Михаила Гиоргадзе, возможно, что киношкола будет создана на базе Тбилисского госуниверситета, но пока - это только один из вариантов.
«Это очень интересная инициатива, с точки зрения обмена опытом и знаниями. Уверен, что такая киношкола вызовет большой интерес. Пока сложно сказать, в какой форме будет реализована идея. Например, мы предложили ему создание киношколы на базе Тбилисского государственного университета, и начать можно с пилотных программ, которые затем будут преобразованы в полноценную киношколу. В любом случае, эта инициатива очень важна для Грузии, и мы будем активно над ней работать» - заявил министр.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна