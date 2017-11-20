Дэвид Линч предлагает открыть в Грузии киношколу

20.11.2017 16:34 Известный американский кинорежиссер Дэвид Линч, находящийся с визитом в Грузии, предложит открыть в стране киношколу регионального масштаба, которая будет носить его имя.



Об этом он заявил в ходе встречи с министрами культуры и образования, а также группой депутатов парламента страны.



Представители грузинской стороны заявили, что рассматривается несколько вариантов реализации этой инициативы.



В частности, по словам министра культуры Михаила Гиоргадзе, возможно, что киношкола будет создана на базе Тбилисского госуниверситета, но пока - это только один из вариантов.



«Это очень интересная инициатива, с точки зрения обмена опытом и знаниями. Уверен, что такая киношкола вызовет большой интерес. Пока сложно сказать, в какой форме будет реализована идея. Например, мы предложили ему создание киношколы на базе Тбилисского государственного университета, и начать можно с пилотных программ, которые затем будут преобразованы в полноценную киношколу. В любом случае, эта инициатива очень важна для Грузии, и мы будем активно над ней работать» - заявил министр.





















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