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В Страсбургском суде состоится последнее устное слушание по делу «Грузия против России»


23.05.2018   11:22
В Страсбургском европейском суде по правам человека сегодня состоится последнее устное слушание по делу "Грузия против России (дело II)". Заседание начнется в 11:00 часов по тбилисскому времени.

Межгосударственную тяжбу сегодня рассмотрит Большая палата Страсбургского суда, который укомплектован судьями из 17 стран, в том числе из Грузии и России.

Среди судей есть представитель Грузии Ладо Чантурия, а также представитель России Дмитрий Дедов. На заседании интересы Грузии будут защищать британские адвокаты.

По информации Министерства юстиции Грузии, грузинская сторона предстанет перед Европейским судом с подкрепленной доказательствами позицией для установления нарушений, совершенных Россией в августе 2008 года и в последующий период по отношению граждан Грузии и страны.

В Министерстве юстиции отметили, что решение Страсбургского суда будет не только прецедентным, но и важным с точки зрения конфликтов в Грузии, Украине, и Молдове, поскольку будет содействовать укреплению той правовой рамки, в которой эти конфликты должны быть урегулированы политическими усилиями.








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