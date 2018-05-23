В Страсбургском суде состоится последнее устное слушание по делу «Грузия против России»

23.05.2018 11:22 В Страсбургском европейском суде по правам человека сегодня состоится последнее устное слушание по делу "Грузия против России (дело II)". Заседание начнется в 11:00 часов по тбилисскому времени.



Межгосударственную тяжбу сегодня рассмотрит Большая палата Страсбургского суда, который укомплектован судьями из 17 стран, в том числе из Грузии и России.



Среди судей есть представитель Грузии Ладо Чантурия, а также представитель России Дмитрий Дедов. На заседании интересы Грузии будут защищать британские адвокаты.



По информации Министерства юстиции Грузии, грузинская сторона предстанет перед Европейским судом с подкрепленной доказательствами позицией для установления нарушений, совершенных Россией в августе 2008 года и в последующий период по отношению граждан Грузии и страны.



В Министерстве юстиции отметили, что решение Страсбургского суда будет не только прецедентным, но и важным с точки зрения конфликтов в Грузии, Украине, и Молдове, поскольку будет содействовать укреплению той правовой рамки, в которой эти конфликты должны быть урегулированы политическими усилиями.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

