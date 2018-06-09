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В Тбилиси лечат охранника виновного в смерти Татунашвили - грузинская общественность взбудоражена
09.06.2018 19:34
Накануне распространилась информация о том, что 7 июня в клинику Гудушаури для оказания неотложной помощи в тяжелом состоянии из оккупированного Цхинвальского региона доставили начальника личной охраны Филиппа Хачирова Аслана Джиоева.
Согласно тем же сообщениям, Филипп Хачиров является братом Людвига Хачирова, одного из главных фигурантов по делу о пытках и убийстве Арчила Татунашвили.
В клинике Гудушаури подтвердили, что 7 июня приняли пациента из Цхинвали, которого доставил «Красный Крест». В больнице не раскрыли личность больного.
«Когда к нам поступает пациент, он прежде всего пациент, идентификация происходит после», — заявила заместитель директора клиники Марина Гелантия.
Государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили прокомментировала распространенные в социальных сетях сообщения и отметила, что ежедневно в грузинские клиники поступают много пациентов из Цхинвали, а доставку особо тяжелых пациентов осуществляет «Красный Крест».
По словам Цихелашвили, реферальная программа по оказанию бесплатной медицинской помощи является гуманитарной программой, осуществляемой для населения оккупированных территорий.
«В ежедневном режиме в разные клиники поступает очень много пациентов из оккупированных территорий, в том числе, в особо тяжелых случаях их доставляют при помощи «Красного Креста». Этим пациентам спасают жизни и оказывают медицинскую помощь.
Но в общем я скажу, что если в отношении человека существуют какие-то сомнения, он является подозреваемым, либо существуют материалы в связи с преступлением, а такие случаи имели место, тогда в обязательном порядке происходит правовое реагирование, а не использование медицинских инструментов в целях наказания.
В этом конкретном случае некоторые люди, по-видимому, распространяют много неточной, необоснованной информации, чем создают ажиотаж и напряженность вокруг очень важной и очень чувствительной темы и вопроса.
К таким вопросам нужно подходить с большей ответственностью, чтобы определенными действиями, спекуляциями или заявлениями не нанести вред не только конкретному вопросу, а в целом гражданам, проживающим на оккупированных территориях», — заявила Цихелашвили.
По информации госминистра, личность бенефициаров бесплатной медицинской программы из оккупированных территорий не предается публичности, что связано с безопасностью этих граждан.
На вопрос о том, проявят ли правоохранительные органы интерес конкретно по отношению к пациенту, доставленному позавчера из Цхинвали в клинику имени Гудушаури, госминистр ответила, что на сегодня не может прокомментировать эту тему.
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