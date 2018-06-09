Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси лечат охранника виновного в смерти Татунашвили - грузинская общественность взбудоражена


09.06.2018   19:34
Накануне распространилась информация о том, что 7 июня в клинику Гудушаури для оказания неотложной помощи в тяжелом состоянии из оккупированного Цхинвальского региона доставили начальника личной охраны Филиппа Хачирова Аслана Джиоева.

Согласно тем же сообщениям, Филипп Хачиров является братом Людвига Хачирова, одного из главных фигурантов по делу о пытках и убийстве Арчила Татунашвили.

В клинике Гудушаури подтвердили, что 7 июня приняли пациента из Цхинвали, которого доставил «Красный Крест». В больнице не раскрыли личность больного.

«Когда к нам поступает пациент, он прежде всего пациент, идентификация происходит после», — заявила заместитель директора клиники Марина Гелантия.

Государственный министр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили прокомментировала распространенные в социальных сетях сообщения и отметила, что ежедневно в грузинские клиники поступают много пациентов из Цхинвали, а доставку особо тяжелых пациентов осуществляет «Красный Крест».

По словам Цихелашвили, реферальная программа по оказанию бесплатной медицинской помощи является гуманитарной программой, осуществляемой для населения оккупированных территорий.

«В ежедневном режиме в разные клиники поступает очень много пациентов из оккупированных территорий, в том числе, в особо тяжелых случаях их доставляют при помощи «Красного Креста». Этим пациентам спасают жизни и оказывают медицинскую помощь.

Но в общем я скажу, что если в отношении человека существуют какие-то сомнения, он является подозреваемым, либо существуют материалы в связи с преступлением, а такие случаи имели место, тогда в обязательном порядке происходит правовое реагирование, а не использование медицинских инструментов в целях наказания.

В этом конкретном случае некоторые люди, по-видимому, распространяют много неточной, необоснованной информации, чем создают ажиотаж и напряженность вокруг очень важной и очень чувствительной темы и вопроса.

К таким вопросам нужно подходить с большей ответственностью, чтобы определенными действиями, спекуляциями или заявлениями не нанести вред не только конкретному вопросу, а в целом гражданам, проживающим на оккупированных территориях», — заявила Цихелашвили.

По информации госминистра, личность бенефициаров бесплатной медицинской программы из оккупированных территорий не предается публичности, что связано с безопасностью этих граждан.

На вопрос о том, проявят ли правоохранительные органы интерес конкретно по отношению к пациенту, доставленному позавчера из Цхинвали в клинику имени Гудушаури, госминистр ответила, что на сегодня не может прокомментировать эту тему.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг подпишут соглашение о свободной торговле в конце июня
Правительство Италии решило остановить строительство азербайджанского газопровода
Гудаури вырастет втрое - Квирикашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Грузия по-прежнему привержена своим обязательствам перед НАТО
Сабанадзе: Мы ожидаем, что в тексте резолюции Европарламента еще раз будет осуждена российская агрессия, оккупация и будет идти речь о последствиях оккупации
Заместителем председателя временной следственной комиссии будет Анри Оханашвили, а секретарем – Отак Кахидзе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна