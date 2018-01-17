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В Тбилиси появятся ночные автобусы
17.01.2018 16:54
В определенные дни недели общественный транспорт в Тбилиси будет ездить в ночное время, сказал мэр столицы Каха Каладзе.
Мэрия Тбилиси работает над концепцией развития ночного Тбилиси, которую представят в конце февраля.
"Мы представим свое видение о том, какими будут первые шаги, в конце февраля. Новое видение будет в отношении общественного транспорта. Сначала мы представим стратегию транспорта в целом, то, как мы думаем развивать это направление в течение четырех лет. Изменения планируются в отношении такси. Кроме того, в определенные дни общественный транспорт будет ездить в ночные часы", — сказал Каладзе.
Развитие ночного Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе. Он заявлял, что оживление ночной культурной жизни будет способствовать поощрению новых стартапов и увеличению доходов столицы.
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