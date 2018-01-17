Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси появятся ночные автобусы


17.01.2018   16:54
В определенные дни недели общественный транспорт в Тбилиси будет ездить в ночное время, сказал мэр столицы Каха Каладзе.

Мэрия Тбилиси работает над концепцией развития ночного Тбилиси, которую представят в конце февраля.

"Мы представим свое видение о том, какими будут первые шаги, в конце февраля. Новое видение будет в отношении общественного транспорта. Сначала мы представим стратегию транспорта в целом, то, как мы думаем развивать это направление в течение четырех лет. Изменения планируются в отношении такси. Кроме того, в определенные дни общественный транспорт будет ездить в ночные часы", — сказал Каладзе.

Развитие ночного Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе. Он заявлял, что оживление ночной культурной жизни будет способствовать поощрению новых стартапов и увеличению доходов столицы.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна